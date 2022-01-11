Tire'de öğrencilerden emniyet müdürlüğü ziyareti

Tire'de, "Sevgi ile Koruyalım Projesi" kapsamında bir grup öğrenci, öğretmenleriyle birlikte İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde incelemelerde bulundu.

Tüm Emniyet Teşkilatı Mensupları Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nin (TEMŞAD) hazırladığı projede TOKİ Şehit Çağlar Bölük Ortaokulu'ndan 15 öğrenci ile 2 öğretmen polis otobüsü ile koruma aracı eşliğinde İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne geldi.

Burada öğrencilere görevli personel tarafından polislik mesleği hakkında bilgi verildi. İlçe Emniyet Müdürlüğü binasını gezen öğrenciler, polis motosikletlerine bindi.

Tire İlçe Emniyet Müdürü Faruk Kıran, TEMŞAD Başkanı Ufuk Çoban'a plaket takdim ederken öğrencilere de hediyeler verdi.

Şehit ailelerinin de katıldığı etkinlik kapsamında TEMŞAD üyeleri ilçenin tarihi mekanlarını ziyaret etti.

AA / Dilek Ayvalı - Son Dakika Haberleri

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