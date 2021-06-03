Tire'de nar ağaçları ile buğday tarlalarının bulunduğu alanda çıkan yangın söndürüldü
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Tire'de nar ağaçları ile buğday tarlalarının bulunduğu alanda çıkan yangın söndürüldü

Tire'de nar ağaçları ile buğday tarlalarının bulunduğu alanda çıkan yangın söndürüldü
Anadolu Ajansı / Dilek Ayvalı - Haberler | Güncel

İzmir'in Tire ilçesinde buğday tarlaları ile 250 kadar nar ağacının bulunduğu 55 dönümlük alana zarar veren yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

İzmir'in Tire ilçesinde buğday tarlaları ile 250 kadar nar ağacının bulunduğu 55 dönümlük alana zarar veren yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Kazantepe Mevkisi'ndeki yangına İzmir Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi, Tire Belediyesi ve Tire Orman İşletme Şefliğine ait araçlarla müdahale edildi. Çevredekiler de traktör ve kepçelerle söndürme çalışmalarına destek verdi.

Yangın, söndürüldü. Yangında b???????uğday ekili alan ile 250 kadar nar ağacı zarar gördü. Yangının 55 dönümlük alana zarar verdiği bildirildi.

Tire'de nar ağaçları ile buğday tarlalarının bulunduğu alanda çıkan yangın söndürüldü
Tire'de nar ağaçları ile buğday tarlalarının bulunduğu alanda çıkan yangın söndürüldü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilek Ayvalı

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