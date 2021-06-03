Tire'de nar ağaçları ile buğday tarlalarının bulunduğu alanda çıkan yangın söndürüldü

İzmir'in Tire ilçesinde buğday tarlaları ile 250 kadar nar ağacının bulunduğu 55 dönümlük alana zarar veren yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

İzmir'in Tire ilçesinde buğday tarlaları ile 250 kadar nar ağacının bulunduğu 55 dönümlük alana zarar veren yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Kazantepe Mevkisi'ndeki yangına İzmir Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi, Tire Belediyesi ve Tire Orman İşletme Şefliğine ait araçlarla müdahale edildi. Çevredekiler de traktör ve kepçelerle söndürme çalışmalarına destek verdi.

Yangın, söndürüldü. Yangında b???????uğday ekili alan ile 250 kadar nar ağacı zarar gördü. Yangının 55 dönümlük alana zarar verdiği bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilek Ayvalı