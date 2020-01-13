Tire'de musiki konseri

13.01.2020 12:08 | Son Güncelleme: 13.01.2020 12:08

Tire Musiki Derneği yeni yılın ilk konserini verdi.

Tire Belediyesi Kültür Salonu'nda gerçekleştirilen konserin şefliğini Özgür Yükçü yaptı. Adnan Tanç tarafından kurulan ve 32 yıldır faaliyetlerini sürdüren dernek, yeni yılın ilk günlerinde sevilen şarkıları müzikseverlerle buluşturdu.

Konseri, Tire Belediye Başkanı Salih Atakan Duran ve çok sayıda davetli izledi.

Program sonrası Özgür Yükçü'ye çiçek takdim eden Duran, sanata ve sanatçıya destek olmaya devam edeceklerini söyledi.

Kaynak: AA