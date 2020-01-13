Tire'de musiki konseri
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Tire'de musiki konseri

Tire Musiki Derneği yeni yılın ilk konserini verdi.

13.01.2020 12:08 | Son Güncelleme: 13.01.2020 12:08
Tire'de musiki konseri

yeni yılın ilk konserini verdi.

Kültür Salonu'nda gerçekleştirilen konserin şefliğini Özgür Yükçü yaptı. Adnan Tanç tarafından kurulan ve 32 yıldır faaliyetlerini sürdüren dernek, yeni yılın ilk günlerinde sevilen şarkıları müzikseverlerle buluşturdu.

Konseri, Tire Belediye Başkanı Salih Atakan Duran ve çok sayıda davetli izledi.

Program sonrası Özgür Yükçü'ye çiçek takdim eden Duran, sanata ve sanatçıya destek olmaya devam edeceklerini söyledi.

Kaynak: AA
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