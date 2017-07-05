Tire'de Motosikletlere Yönelik Uygulama
Tire İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki motosiklet sürücülerini denetledi.
Tire İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki motosiklet sürücülerini denetledi.
Fatih Parkı Mevkisi Sasa Bey Caddesi'ndeki uygulama noktasında ekipler, motosiklet sürücülerini durdurarak denetim yaptı.
Durdurulan motosikletlerin şase numaraları kontrol edilirken, sürücülerin kask takıp takmadığı, ehliyet ve ruhsatları denetlendi.
Denetimlerin İstasyon Caddesi, Atatürk Caddesi, Gümüşpala Caddesi, Sasa Bey Bulvarı, Turgut Özal Bulvarı, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı, Faik Tokluoğlu Bulvarı, İnönü Bulvarı ve Adnan Menderes Bulvarı gibi işlek cadde ve bulvarlarda sürdürüleceği bildirildi.