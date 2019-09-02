Tire'de motosiklet hırsızlığı
İzmir'in Tire ilçesinde motosiklet hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla yakalanan 3 zanlıdan 1'i tutuklandı.
İzmir'in Tire ilçesinde motosiklet hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla yakalanan 3 zanlıdan 1'i tutuklandı.
Alınan bilgiye göre devriye görevi yapan polis ekipleri, Turgut Özal Bulvarı üzerinde seyir halindeki plakaları kapalı üç motosikletin durumundan şüphelendi.
Kaçmaya çalışan motosikletliler yakalandı.
Zanlılardan B.K'nın kullandığı motosikletin Ödemiş'ten çalıntı olduğu tespit edildi.
Adliyeye sevk edilen zanlılardan B.K tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı