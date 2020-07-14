Tire'de makilik yangınına giden arazöz devrildi: 2 ölü, 2 yaralı (2)
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Tire'de makilik yangınına giden arazöz devrildi: 2 ölü, 2 yaralı (2)

BAKAN PAKDEMİRLİ AÇIKLAMA YAPTITarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir'de orman yangınına müdahale etmek için yola çıkan arazözün kaza yapmasına ilişkin açıklama yaptı.

Tire'de makilik yangınına giden arazöz devrildi: 2 ölü, 2 yaralı (2)
14.07.2020 17:05 | Son Güncelleme: 14.07.2020 18:02

BAKAN PAKDEMİRLİ AÇIKLAMA YAPTI

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir'de orman yangınına müdahale etmek için yola çıkan arazözün kaza yapmasına ilişkin açıklama yaptı. Bakan Pakdemirli, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İzmir Tire'deki orman yangınına müdahale etmek için yola çıkan arazözün kaza yapmasıyla 2 arkadaşımız şehit olmuş 2 arkadaşımız yaralanmıştır. Şehitlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum" dedi.


Kaynak: DHA

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