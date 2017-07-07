Tire'de Makilik Alanda Yangın
- İzmir'de yangın Yangın olan mevkiden yükselen dumanlar Yangın söndürme helikopterinin müdahalesi Köylülerden 61 yaşında Kübra Özdemir'in konuşması Muhtar Salih Gülmez'in konuşması İZMİR - İzmir'in Tire ilçesindeki Dumanderesi mevki Kavukkaya tepesinde öğle saatlerinde makilik alanda...
- İzmir'de yangın
Yangın olan mevkiden yükselen dumanlar
Yangın söndürme helikopterinin müdahalesi
Köylülerden 61 yaşında Kübra Özdemir'in konuşması
Muhtar Salih Gülmez'in konuşması İZMİR - İzmir'in Tire ilçesindeki Dumanderesi mevki Kavukkaya tepesinde öğle saatlerinde makilik alanda başlayan yangına orman orman bölge ve itfaiye ekipleri karadan ve havadan müdahale etti.