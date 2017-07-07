Tire'de Makilik Alanda Yangın

- İzmir'de yangın

Yangın olan mevkiden yükselen dumanlar

Yangın söndürme helikopterinin müdahalesi

Köylülerden 61 yaşında Kübra Özdemir'in konuşması

Muhtar Salih Gülmez'in konuşması İZMİR - İzmir'in Tire ilçesindeki Dumanderesi mevki Kavukkaya tepesinde öğle saatlerinde makilik alanda başlayan yangına orman orman bölge ve itfaiye ekipleri karadan ve havadan müdahale etti.