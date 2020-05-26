Tire'de makilik alanda çıkan yangında 15 dönüm alan zarar gördü Tire'de makilik alanda çıkan yangın söndürüldü.

Tire'de makilik alanda çıkan yangın söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Kazantepe mevkisinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine Tire Orman İşletme Şefliği ile çevre ilçelerdeki itfaiye ekipleri sevk edildi.

Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangına ekipler müdahale etti. Kısa sürede söndürülen yangında 5 dönüm tarım arazisi ile 10 dönüm makilik alan zarar gördü.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: AA