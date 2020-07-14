Tire'de maki yangınına giden arazöz devrildi: 2 ölü, 2 yaralı (2)
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Tire'de maki yangınına giden arazöz devrildi: 2 ölü, 2 yaralı (2)

2 HEKTAR MAKİLİK, 1 DÖNÜM ZEYTİNLİK ZARAR GÖRDÜİzmir'in Tire ilçesinde makilik alanda çıkan yangın havadan ve karadan müdahale ile söndürüldü.

Tire'de maki yangınına giden arazöz devrildi: 2 ölü, 2 yaralı (2)
14.07.2020 17:55 | Son Güncelleme: 14.07.2020 19:05

2 HEKTAR MAKİLİK, 1 DÖNÜM ZEYTİNLİK ZARAR GÖRDÜ

İzmir'in Tire ilçesinde makilik alanda çıkan yangın havadan ve karadan müdahale ile söndürüldü. Yaklaşık 2 saatlik çaba sonucunda alevler kontrol altına alınırken, ilk belirlemelere göre 2 hektar makilik alan ile alevlerin sıçradığı yakındaki 1 dönüm zeytinlik zarar gördü. Öte yandan yangına müdahale etmek için giderken kaza yapan arazözdeki yaralılar Mustafa Genç (51) ve Sedat Sagun'un (32) Torbalı Devlet Hastanesi'ndeki tedavilerinin sürdüğü bildirildi. Yaralılardan durumu ağır olan Sagun, Katip Çelebi Üniversitesi İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Yiğit SOYLU - Faruk ÇARK/ TİRE (İzmir),


Kaynak: DHA

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