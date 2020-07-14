TİRE'DE MAKİ YANGININA GİDEN ARAZÖZ DEVRİLDİ: 2 ÖLÜ, 2 YARALI İZMİR'in Tire ilçesinde makilik alanda yangın çıktı.

İZMİR'in Tire ilçesinde makilik alanda yangın çıktı. Alevlere müdahale için giden bir arazöz devrildi, 2 kişi yaşamını yitirirken, 2 kişi de yaralandı. Alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Çayırlı Mahallesi civarındaki makilik alanda, bugün saat 14.30 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye 2 helikopter ve 4 arazöz sevk edildi. Alevlere havadan ve karadan müdahale sürerken Bayındır Orman İşletme Şefliği'ne ait bir arazözde bölgeye takviye olarak gönderildi.Bayındır'dan gönderilen arazöz yol onarım çalışması yapılan Selçuk -Tire karayolu Büyükkale mevkiinde devrildi. Ormancılardan Nurullah Akbaş ile Ali Yılmaz yaşamını yitirdi. 2 ormancı da yaralandı. Yaralanan ormancılar Tire Devlet Hastanesi ve Torbalı Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı.

Kaynak: DHA