Tire'de kürekle yolda biriken çamuru temizleyen polis ödüllendirildi
İzmir'in Tire ilçesinde sıkışan trafiği açmak için kürekle yoldaki çamuru temizleyen trafik polisi İbrahim Salum'a özverili çalışması nedeniyle takım elbise hediye edildi.
İzmir'in Tire ilçesinde sıkışan trafiği açmak için kürekle yoldaki çamuru temizleyen trafik polisi İbrahim Salum'a özverili çalışması nedeniyle takım elbise hediye edildi.
Tire İlçe Emniyet Müdürü Kadir Şen, makamında polis memuru Salum'u ağırladı. Şen, Salum'a özverili çalışması nedeniyle takım elbise hediye etti.
Salum'un 12 Ocak'ta Cumhuriyet Mahallesi 29 Ekim Caddesinde yürütülen altyapı çalışmaları sonrası yolda biriken kum ve çamuru kürekle temizleme görüntüsü sosyal medyada ilgi görmüştü.
Öte yandan ilçede son 6 ayda 110 uyuşturucu operasyonu düzenleyen polislere de çeşitli hediyeler verildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilek Ayvalı