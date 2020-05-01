Tire'de küçükbaş hayvan hırsızlığına 3 tutuklama
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Tire'de küçükbaş hayvan hırsızlığına 3 tutuklama

Tire'de küçükbaş hayvan hırsızlığına 3 tutuklama
01.05.2020 17:54 | Son Güncelleme: 01.05.2020 17:54

İzmir'in Tire ilçesinde, küçükbaş hayvan hırsızlığı yaptığı iddia edilen 3 zanlı tutuklandı.

İzmir'in Tire ilçesinde, küçükbaş hayvan hırsızlığı yaptığı iddia edilen 3 zanlı tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kireli Mahallesi'nde H.Ö isimli şahsa ait ahırda 1 adet küçükbaş hayvan çalmaya teşebbüs ettiği iddia edilen İ.T, Ö.Ş ve M.Ö, devriye görevi yapan jandarma ekipleri tarafından yakalandı. 3 kişi, jandarmadaki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Aliağa Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna sevk edildi. - İZMİR

Kaynak: İHA

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