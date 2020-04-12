Tire'de koronavirüs önlemleri Tire'de son 1 ay içinde sokağa çıkma yasağına uymayan 39 kişiye para cezası verildi.

Tire'de son 1 ay içinde sokağa çıkma yasağına uymayan 39 kişiye para cezası verildi.

Alınan bilgiye göre, sokağa çıkma yasağına uymayan 65 yaş üstü 22 kişiye, 20 yaş altı 17 gence ve maske takmamayan 4 vatandaşa kişi başı 392 lira idari para cezası uygulandı.

Ayrıca Hıfzıssıhha Kanununa aykırı çalışan 38 iş yerine de işletme başına 3 bin 150 lira idari para cezası verildi.

İlçede oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubunun 1802 kişinin talebini karşıladığı ve 340 kişiye gıda paketi teslim ettiği öğrenildi.

Öte yandan Tire Belediyesi aşevinde evinde çıkamayan 65 yaş üzeri 1250 kişiye yemek hizmeti devam ediyor.

Kaynak: AA