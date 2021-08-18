Tire'de Kerbela Şehitleri anıldı
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Tire'de Kerbela Şehitleri anıldı

Tire'de Kerbela Şehitleri anıldı
Anadolu Ajansı / Dilek Ayvalı - Haberler | Güncel

Hazreti Muhammed'in torunu Hazreti Hüseyin ve yakınlarının Kerbela'da şehit edilişinin 1382. yılında İzmir'in Tire ilçesinde anma töreni yapıldı.

Hazreti Muhammed'in torunu Hazreti Hüseyin ve yakınlarının Kerbela'da şehit edilişinin 1382. yılında İzmir'in Tire ilçesinde anma töreni yapıldı.

Tire Ehl-i Beyt Camisinde düzenlenen programda konuşan Tire Kaymakamı Fatih Çobanoğlu, Kerbela olayının Müslümanların ortak bir acısı olduğunu, bu bilinçle ayrışma üzerinden değil ortak duygular üzerinden hareket ettiklerini ifade etti.

Kerbela şehitleri için mersiye ve ağıtların okunduğu programda matemi simgeleyen siyah kıyafetler giyen katılımcılar, mersiyeler eşliğinde sine dövüp, vücutlarına zincir vurdu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilek Ayvalı

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