Tire'de kayıp çocuk bulundu İzmir'in Tire'de ilçesinde 3 gündür aranan 16 yaşındaki çocuk, polis ekipleri tarafından bulundu.

İzmir'in Tire'de ilçesinde 3 gündür aranan 16 yaşındaki çocuk, polis ekipleri tarafından bulundu.

Ailesinin 3 gündür haber alamadığı çocuğu, polis ekipleri, yaptıkları araştırma sonucu buldu.

Uyuşturucu kullandığı tespit edilen çocuk ailesine teslim edildi. Çocuğun uyuşturucu maddeyi C.E ve B.K'den temin ettiği de belirlendi.

Asayiş Büro ve Çocuk Büro tarafından yapılan çalışma sonucu C.E. ve B.K. gözaltına alındı.

Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada yeşil reçete ile satılan haplar ele geçirildi. Zanlılar İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Kaynak: AA