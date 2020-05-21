Tire'de kayıp çocuk bulundu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Tire'de kayıp çocuk bulundu

İzmir'in Tire'de ilçesinde 3 gündür aranan 16 yaşındaki çocuk, polis ekipleri tarafından bulundu.

Tire'de kayıp çocuk bulundu
21.05.2020 21:49 | Son Güncelleme: 21.05.2020 21:49

İzmir'in Tire'de ilçesinde 3 gündür aranan 16 yaşındaki çocuk, polis ekipleri tarafından bulundu.

Ailesinin 3 gündür haber alamadığı çocuğu, polis ekipleri, yaptıkları araştırma sonucu buldu.

Uyuşturucu kullandığı tespit edilen çocuk ailesine teslim edildi. Çocuğun uyuşturucu maddeyi C.E ve B.K'den temin ettiği de belirlendi.

Asayiş Büro ve Çocuk Büro tarafından yapılan çalışma sonucu C.E. ve B.K. gözaltına alındı.

Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada yeşil reçete ile satılan haplar ele geçirildi. Zanlılar İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayımız 32'ye yükseldi Haber
Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayımız 32'ye yükseldi
'Virüse karşı çare ormana gitmek' dedikten sonra ormanda feci şekilde can verdi Haber
"Virüse karşı çare ormana gitmek" dedikten sonra ormanda feci şekilde can verdi
Soyu tükenmiş olan Tazmanya Kaplanı'nın görüntüleri 85 yıl sonra ortaya çıktı Haber
Soyu tükenmiş olan Tazmanya Kaplanı'nın görüntüleri 85 yıl sonra ortaya çıktı
Japonya Başbakanı'ndan Türkiye açıklaması: Kredi vermeyi düşünüyoruz Haber
Japonya Başbakanı'ndan Türkiye açıklaması: Kredi vermeyi düşünüyoruz
Ataşehir'de parkta baba oğlunu öldürdü, bankta oturup polislerin gelmesini bekledi Haber
Ataşehir'de parkta baba oğlunu öldürdü, bankta oturup polislerin gelmesini bekledi
Adana Kuyumcular Odası Başkanı Başman: Altının gramı 430 lirayı bulabilir Haber
Adana Kuyumcular Odası Başkanı Başman: Altının gramı 430 lirayı bulabilir
Oğlunu boğazını keserek öldüren anne: Fazla acı çekmesin diye öldürdüm, pişmanım
Oğlunu boğazını keserek öldüren anne: Fazla acı çekmesin diye öldürdüm, pişmanım
Bakan Ersoy yeni yol haritasını açıkladı: Bayramdan sonra İstanbul'dan çıkışlar için tatil amaçlı özel izin belgesi oluşturulacak
Bakan Ersoy yeni yol haritasını açıkladı: Bayramdan sonra İstanbul'dan çıkışlar için tatil amaçlı özel izin...
Başkan Soyer'den İzmir'in minarelerinden 'Çav Bella' çalınmasına tepki: Lanetliyoruz
Başkan Soyer'den İzmir'in minarelerinden "Çav Bella" çalınmasına tepki: Lanetliyoruz
Açık havada İstanbul'dan Uludağ'ı görmek mümkün
Açık havada İstanbul'dan Uludağ'ı görmek mümkün
17 kulüp yabancı sayısının düşmesini isterken, Galatasaray mevcut kuralın devam etmesini istedi
17 kulüp yabancı sayısının düşmesini isterken, Galatasaray mevcut kuralın devam etmesini istedi
Bioenerji Uzmanı Belgin Dal, taşların hastalıklar üzerindeki etkilerini yazdı
Bioenerji Uzmanı Belgin Dal, taşların hastalıklar üzerindeki etkilerini yazdı
Alkollü şahıs, yoldan geçen genci elindeki cam parçası ile rehin aldı! Sebebi yasak aşk çıktı
Alkollü şahıs, yoldan geçen genci elindeki cam parçası ile rehin aldı! Sebebi yasak aşk çıktı
Yerli otomobilin fabrikasında ilk kazma vuruldu: Haziran'da temel atılacak
Yerli otomobilin fabrikasında ilk kazma vuruldu: Haziran'da temel atılacak
Beşiktaş'ın henüz sözleşme teklif etmediği Gökhan Gönül'den serzeniş: F.Bahçe'deki dönemi yaşıyorum
Beşiktaş'ın henüz sözleşme teklif etmediği Gökhan Gönül'den serzeniş: F.Bahçe'deki dönemi yaşıyorum
Bir grup esnafın yakaladıkları yılana yaptıkları sigaralı eziyet tepki çekti
Bir grup esnafın yakaladıkları yılana yaptıkları sigaralı eziyet tepki çekti
Karantinayı ihlal eden belediye başkanı, yakalanınca tabuta girip ölü taklidi yaptı
Karantinayı ihlal eden belediye başkanı, yakalanınca tabuta girip ölü taklidi yaptı
İran ekibi Traktör Sazi'nin CEO'su Sohrabi: Ligi Play Station'da tamamlayalım
İran ekibi Traktör Sazi'nin CEO'su Sohrabi: Ligi Play Station'da tamamlayalım
Sağlık Bakanlığı vatandaşı dolandırmaya çalışanları tek tek ifşa etti
Sağlık Bakanlığı vatandaşı dolandırmaya çalışanları tek tek ifşa etti
Devleri karşı karşıya getiren Emre Akbaba için çarpıcı itiraf: F.Bahçe'yi duyunca üzüldü
Devleri karşı karşıya getiren Emre Akbaba için çarpıcı itiraf: F.Bahçe'yi duyunca üzüldü
65 yaş üstü seyahat izni sonrası memleketlerine doğru yola çıkınca TEM kilitlendi
65 yaş üstü seyahat izni sonrası memleketlerine doğru yola çıkınca TEM kilitlendi
Yabancı uyruklu iki sevgili evde ölü bulundu! Bıraktıkları mektupta birlikte gömülmek istediklerini yazdılar
Yabancı uyruklu iki sevgili evde ölü bulundu! Bıraktıkları mektupta birlikte gömülmek istediklerini yazdılar
Ekrem İmamoğlu, 'Nurettin Sözen'le aynı kaderi mi paylaşacaksınız?' sorusuna yanıt verdi: Maraton koşacağım
Ekrem İmamoğlu, "Nurettin Sözen'le aynı kaderi mi paylaşacaksınız?" sorusuna yanıt verdi: Maraton koşacağım
Canlı yayında Perinçek'in gözlerinin içine bakarak Öcalan'la çekilen fotoğraflarını gösterdi
Canlı yayında Perinçek'in gözlerinin içine bakarak Öcalan'la çekilen fotoğraflarını gösterdi
Oyuncu Eda Ece, dizilerdeki öpüşme sahnelerinin nasıl çekildiğini anlattı
Oyuncu Eda Ece, dizilerdeki öpüşme sahnelerinin nasıl çekildiğini anlattı
Gökhan Özoğuz, 19 Mayıs ile 23 Nisan'ı karıştıran Arda Turan'ı tiye aldı
Gökhan Özoğuz, 19 Mayıs ile 23 Nisan'ı karıştıran Arda Turan'ı tiye aldı
Boğaz'da şaşkına çeviren görüntü! Denizin yüzeyi komple balıkla kaplandı
Boğaz'da şaşkına çeviren görüntü! Denizin yüzeyi komple balıkla kaplandı
Avrupa'da plaj alarmı! İkinci koronavirüs dalgası gelebilir
Avrupa'da plaj alarmı! İkinci koronavirüs dalgası gelebilir
İzmir'de cami hoparlörlerinden 'Çav Bella' çalınmasıyla ilgili CHP'li eski il başkan yardımcısı gözaltına alındı
İzmir'de cami hoparlörlerinden "Çav Bella" çalınmasıyla ilgili CHP'li eski il başkan yardımcısı gözaltına alındı
ABD'de gözü dönmüş silahlı saldırgan canlı yayında 3 kişiyi vurdu
ABD'de gözü dönmüş silahlı saldırgan canlı yayında 3 kişiyi vurdu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Sırrı Süreyya Önder
Magazin Sinan Özen Merve Boluğur Mehmet Ali Erbil Kenan İmirzalıoğlu
Spor Neymar Fatih Terim Lionel Messi Rıza Çalımbay Ivan Obradovic
Daha Fazla Kadın Bayram Futbol Beşiktaş
Şu an buradasınız: Tire'de kayıp çocuk bulundu - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.5.2020 21:52:29. #1.15#
title