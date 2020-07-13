Tire'de kamyonete çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı
İzmir'in Tire ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.
13.07.2020 16:03 | Son Güncelleme: 13.07.2020 16:43
İzmir'in Tire ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.
İddiaya göre, A.Y'nin kullandığı 35 YGH 04 plakalı motosiklet, Belevi Mahallesi yakınlarında park halindeki 07 HGS 73 plakalı kamyonete çarptı.
Çarpmanın etkisi ile yola savrularak ağır yaralanan A.Y, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Tire Devlet Hastanesine kaldırdı.
Sürücü, buradaki ilk müdahalesinin ardından Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Kaynak: AA