Tire'de kadınlara 14 bin domates fidesi dağıtıldı
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Tire'de kadınlara 14 bin domates fidesi dağıtıldı

Tire'de kadınlara 14 bin domates fidesi dağıtıldı
Anadolu Ajansı / Dilek Ayvalı - Haberler | Güncel

Tire İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce Tireli kadınlara, 14 bin domates fidesi dağıtıldı.

Tire İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce Tireli kadınlara, 14 bin domates fidesi dağıtıldı.

Tire İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Evran, müdürlüğün bahçesinde düzenlenen fide dağıtımında yaptığı açıklamada, daha önce il müdürlüğünün 100 bin fide dağıttığını hatırlattı.

Fide talebi almaya devam ettiklerini aktaran Evran, "İl müdürlüğümüz, Valiliğimiz himayesinde tekrar fide dağıtımına başladı. Bugün de ilçemizde yaklaşık 14 bin domates fidesini kadın üreticimizle buluşturuyoruz." dedi.

Fide almaya gelenlerden Zahide Kaya, "Bahçeme dikeceğim. Yetiştirip ürünleri kendi ellerimle toplayıp yiyeceğim. Uygulama çok güzel." dedi.

Diğer kadınlar da yetkililere teşekkür etti.

Tire'de kadınlara 14 bin domates fidesi dağıtıldı
Tire'de kadınlara 14 bin domates fidesi dağıtıldı
Tire'de kadınlara 14 bin domates fidesi dağıtıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilek Ayvalı

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