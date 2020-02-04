Tire'de kablo hırsızlığı yaptığı öne sürülen iki şüpheli, tutuklandı
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Tire'de kablo hırsızlığı yaptığı öne sürülen iki şüpheli, tutuklandı

İzmir'in Tire ilçesinde kablo hırsızlığı şüphelisi iki kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

04.02.2020 09:08 | Son Güncelleme: 04.02.2020 09:08
Tire'de kablo hırsızlığı yaptığı öne sürülen iki şüpheli, tutuklandı

'in ilçesinde kablo hırsızlığı şüphelisi iki kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri ilçede, trafolardan enerji nakil kablosu çalındığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Bölgedeki güvenlik kameralarının incelenmesi sonucu, şüpheli E.B. ve H.A. gözaltına alındı. Hurdacıya satıldığı tespit edilen 800 metrelik enerji nakil kablosuna da el konuldu.

Şüpheliler, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA
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