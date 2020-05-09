Tire'de jandarmadan sürücülere videolu uyarı
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Tire'de jandarmadan sürücülere videolu uyarı

Tire'de jandarmadan sürücülere videolu uyarı
09.05.2020 09:32 | Son Güncelleme: 09.05.2020 09:32

İzmir'in Tire ilçesinde jandarma ekipleri, Trafik Haftası kapsamında kontrol noktasına kurdukları barkovizyonla sürücülere videolu sunum yapıyor.

İzmir'in Tire ilçesinde jandarma ekipleri, Trafik Haftası kapsamında kontrol noktasına kurdukları barkovizyonla sürücülere videolu sunum yapıyor.

Uygulama hakkında gazetecilere açıklama yapan Tire Jandarma Komutanlığı Trafik Tim Komutanı Nail Aykaç, sürücüleri emniyet kemeri ve kask kullanımı, alkollü araç kullanma gibi konularla ilgili bilinçlendirmeye çalıştıklarını belirterek, "Amacımız insanlarımız ölmesin, kazalar olmasın. Bizler daha güvenli bir Tire için çalışıyoruz." diye konuştu.

Sürücülere yaklaşık 2 dakika süren sunumların ardından broşür dağıtıldı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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