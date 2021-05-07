Tire'de jandarma trafik timleri, servis sürücüleri ve işçileri bilgilendirdi
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Tire'de jandarma trafik timleri, servis sürücüleri ve işçileri bilgilendirdi

Tire'de jandarma trafik timleri, servis sürücüleri ve işçileri bilgilendirdi
Anadolu Ajansı / Dilek Ayvalı - Haberler | Güncel

İzmir'in Tire ilçesinde Karayolu Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında servis sürücüleri ile işçilere yönelik trafik bilgilendirme programı düzenlendi.

İzmir'in Tire ilçesinde Karayolu Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında servis sürücüleri ile işçilere yönelik trafik bilgilendirme programı düzenlendi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı trafik timleri, Tire Organize Sanayi Bölgesine işçi taşıyan servis şoförleri ile işçilere, trafik kurallarıyla ilgili bilgilendirmelerde bulundu.

Etkinlikte toplam 150 kişinin bilgilendirildiği ifade edildi.

Öte yandan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de uygulama noktalarında sürücülere "Yaya Önceliği, Hız limitleri ve Emniyet Kemeri" kullanımıyla ilgili bilgi verdi, broşür dağıttı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilek Ayvalı

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