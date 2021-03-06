Tire'de jandarma ekipleri traktör sürücülerine eğitim verdi
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Tire'de jandarma ekipleri traktör sürücülerine eğitim verdi

06.03.2021 15:19 | Son Güncelleme: 06.03.2021 15:22
Tire'de jandarma ekipleri traktör sürücülerine eğitim verdi

Tire Jandarma Komutanlığı ekipleri, traktör kazalarının önlenmesi amacıyla sürücülere eğitim verdi.

Tire Jandarma Komutanlığı ekipleri, traktör kazalarının önlenmesi amacıyla sürücülere eğitim verdi.

Işıklı Mahallesinde oluşturulan mauyene ve eğitim alanında bu mahalle ile Boynuyoğun, Çiniyeri, Kürdüllü, Dereli ve Kireli mahallelerinden gelen vatandaşlara trafik eğitimi verildi.

Ayrıca, muayeneden geçirilen traktörlerin römorklarına reflektör takıldı.

Tire İlçe Jandarma Trafik TİM Komutanı Nail Aykaç, sürücülere bilgi verdi.

Kürdüllü Köyü Muhtarı Hüseyin Gacar ile traktör sürücüleri eğitim ve muayene işlemi için jandarma ekiplerine teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilek Ayvalı

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