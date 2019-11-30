Tire'de iş yerinden hırsızlık

30.11.2019 15:34 | Son Güncelleme: 30.11.2019 16:06

İzmir'in Tire ilçesinde iş yerinden hırsızlık yaptığı suçlamasıyla yakalanan 1 kişi tutuklandı.

Ayasofya Caddesi üzerindeki bir restoran ile pizzacıda meydana gelen hırsızlık olaylarıyla ilgili soruşturma yürüten polis ekipleri, belirlediği yaşı küçük 3 şüpheliden ikisini yakaladı.

Mahkemeye sevk edilen şüphelilerden biri tutuklandı, diğeri serbest bırakıldı.

Diğer şüphelinin yakalanması için çalışma devam ediyor.

Kaynak: AA