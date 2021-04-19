Tire'de iş makinası ile pikap çarpıştı: 1 yaralı
İzmir'in Tire ilçesinde iş makinasıyla çarpışan pikabın sürücüsü yaralandı.
İzmir'in Tire ilçesinde iş makinasıyla çarpışan pikabın sürücüsü yaralandı.
Tire - Gökçen yolu Hacı Osman Kuyusu mevkisinde M.K.(18) yönetimindeki 35 YCG 58 plakalı kamyonet, karşı yönden gelen H.B'nin kullandığı iş makinesi ile çarpıştı.
Kamyonette sıkışan M.K, AKS 110 ekipleri tarafından çıkarıldı.
Tire Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilek Ayvalı