Tire'de İnönü Bulvarı'nın sorumluluğu kavşak çalışmaları için İzmir Büyükşehir Belediyesine devredildi
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Tire'de İnönü Bulvarı'nın sorumluluğu kavşak çalışmaları için İzmir Büyükşehir Belediyesine devredildi

Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz - Haberler | Güncel
Tire'de İnönü Bulvarı'nın sorumluluğu kavşak çalışmaları için İzmir Büyükşehir Belediyesine devredildi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Tire geçişinde bulunan yaklaşık 3,8 kilometre uzunluğundaki İnönü Bulvarı'nın kontrolünün Karayolları Genel Müdürlüğünden İzmir Büyükşehir Belediyesine devredildiğini bildirdi.

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Tire geçişinde bulunan yaklaşık 3,8 kilometre uzunluğundaki İnönü Bulvarı'nın kontrolünün Karayolları Genel Müdürlüğünden İzmir Büyükşehir Belediyesine devredildiğini bildirdi.

Dağ, yaptığı yazılı açıklamada, İnönü Bulvarına kavşak yapılması için çeşitli taleplerin olduğunu, bu nedenle İzmir Büyükşehir Belediyesinin de yolun devrini istediğini belirtti.

Karayolları Bölge Müdürlüğü sorumluluğundaki bulvarın yapılan görüşmelerle İzmir Büyükşehir Belediyesinin sorumluluğuna geçtiğini bildiren Dağ, şunları kaydetti:

"İzmir Büyükşehir Belediyesinin bir an önce gerekli çalışmaları yapıp hemşerilerimizin beklentilerini karşılayacağına inanıyoruz. Bu kararın alınması aşamasında olduğu gibi gerekli çalışmaların gerçekleştirilmesi aşamasında da sürecin takipçisi ve destekçisi olmayı sürdüreceğiz. Bir İzmir milletvekili olarak şehrimizin her bir noktasında yapılacak herhangi bir şeye destek vermekten geri durmayacağız. Vatandaşımızın taleplerinin karşılık bulması en büyük temennimiz. Hayırlı uğurlu olsun."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz

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