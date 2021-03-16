Tire'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Tire'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

16.03.2021 18:29 | Son Güncelleme: 16.03.2021 18:32
Tire'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

İzmir'in Tire ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

İzmir'in Tire ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Tire Devlet Hastanesi kavşağında Durmuş B'nin kullandığı 07 CHD 01 plakalı otomobil, Turgut Özal Bulvarından hastane kavşağına giren Hasan K. yönetimindeki 35 AG 1093 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Hasan K'nın kullandığı otomobilde yolcu olarak bulunan S.A. yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilek Ayvalı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ayşe Keşir Akif Ersoy Fahrettin Koca Süleyman Soylu
Magazin Müge Anlı Esra Erol Birol Güven Yılmaz Erdoğan
Spor Ali Koç Caner Erkin Mesut Bakkal Halis Özkahya Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Altın
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Tire'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.3.2021 18:36:05. #1.14#
title