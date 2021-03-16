Tire'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
16.03.2021 18:29 | Son Güncelleme: 16.03.2021 18:32
İzmir'in Tire ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
İzmir'in Tire ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Tire Devlet Hastanesi kavşağında Durmuş B'nin kullandığı 07 CHD 01 plakalı otomobil, Turgut Özal Bulvarından hastane kavşağına giren Hasan K. yönetimindeki 35 AG 1093 plakalı otomobil ile çarpıştı.
Hasan K'nın kullandığı otomobilde yolcu olarak bulunan S.A. yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilek Ayvalı