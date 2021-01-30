Tire'de güvenlik uygulaması

Tire'de çok sayıda polisin katılımıyla güvenlik uygulaması gerçekleştirildi.

Tire'de çok sayıda polisin katılımıyla güvenlik uygulaması gerçekleştirildi.

İlçe giriş noktalarında İlçe Emniyet Müdürlüğünce gerçekleştirilen denetimlere Çevik Kuvvet ve Özel Hareket polisleri de destek verdi.

Araç sürücüleri ve yolcuların GBT sorgulamalarının yapıldığı denetimlerde Kovid-19 kapsamında sosyal mesafe ve maske tedbirlerine uyum da kontrol edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilek Ayvalı