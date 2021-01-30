Tire'de fırtına nedeniyle ağaç devrildi
30.01.2021 17:29 | Son Güncelleme: 30.01.2021 17:32
İzmir'in Tire ilçesinde sabah saatlerinden itibaren etkili olan fırtına nedeniyle bir ağaç yola devrildi.
İzmir'in Tire ilçesinde sabah saatlerinden itibaren etkili olan fırtına nedeniyle bir ağaç yola devrildi.
Bekleme bölgesindeki çam ağacının devrilmesi sonucu yol kapandı, trafik akışı geçici olarak sağlanamadı.
Tire Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin çalışmasıyla ağaç kaldırıldı ve yol yeniden trafiğe açıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilek Ayvalı