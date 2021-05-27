Tire'de engelliler düzenlenen etkinlikle eğlendi

İzmir'in Tire ilçesinde tam kapanma nedeniyle kutlanamayan Engelliler Haftası dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

İzmir'in Tire ilçesinde tam kapanma nedeniyle kutlanamayan Engelliler Haftası dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Tire Romanlar Derneği (TİROMDER) ve Tire Halk Merkezince özel öğrenciler için Halk Eğitim Merkezi Özel Eğitim Okulu'nda etkinlik düzenledi.

Düzenlenen programda pasta kesip şarkılar söyleyen öğrenciler, doyasıya eğlendi.

Halk Eğitim Müdürü Adnan Güven, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kovid-19 dolayısıyla Engelliler Haftasını zamanında kutlayamadıklarını belirterek, "Bugün en azından öğrencilerimizin gönlünü almak için program düzenledik. Vakit geçirelim istedik." dedi.

TİROMDER Başkanı Hasan Hüseyin Karabacak da sadece 10-16 Mayıs'ta değil her zaman engellilerin hatırlanması gerektiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilek Ayvalı