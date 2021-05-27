Tire'de engelliler düzenlenen etkinlikle eğlendi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Tire'de engelliler düzenlenen etkinlikle eğlendi

Anadolu Ajansı / Dilek Ayvalı - Haberler | Güncel

İzmir'in Tire ilçesinde tam kapanma nedeniyle kutlanamayan Engelliler Haftası dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

İzmir'in Tire ilçesinde tam kapanma nedeniyle kutlanamayan Engelliler Haftası dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Tire Romanlar Derneği (TİROMDER) ve Tire Halk Merkezince özel öğrenciler için Halk Eğitim Merkezi Özel Eğitim Okulu'nda etkinlik düzenledi.

Düzenlenen programda pasta kesip şarkılar söyleyen öğrenciler, doyasıya eğlendi.

Halk Eğitim Müdürü Adnan Güven, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kovid-19 dolayısıyla Engelliler Haftasını zamanında kutlayamadıklarını belirterek, "Bugün en azından öğrencilerimizin gönlünü almak için program düzenledik. Vakit geçirelim istedik." dedi.

TİROMDER Başkanı Hasan Hüseyin Karabacak da sadece 10-16 Mayıs'ta değil her zaman engellilerin hatırlanması gerektiğini sözlerine ekledi.

Tire'de engelliler düzenlenen etkinlikle eğlendi
Tire'de engelliler düzenlenen etkinlikle eğlendi
Tire'de engelliler düzenlenen etkinlikle eğlendi
Tire'de engelliler düzenlenen etkinlikle eğlendi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilek Ayvalı

İllere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 123,88, Ankara'da 123,02, İzmir'de 72,75 oldu.
İllere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 123,88, Ankara'da 123,02, İzmir'de 72,75 oldu.
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Derya Yanık Sedat Peker Antony Blinken Binali Yıldırım Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Ebru Gündeş Acun Ilıcalı Demet Özdemir Mehmet Ali Erbil
Spor Ali Koç Gervinho Şenol Güneş Ahmet Nur Çebi Servet Yardımcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Tire'de engelliler düzenlenen etkinlikle eğlendi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.5.2021 16:35:18. #1.14#

title