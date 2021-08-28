Tire'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı

İzmir'in Tire'de ilçesinde evinin bahçesinde Hint keneviri yetiştirdiği ileri sürülen zanlı gözaltına alındı.

İzmir'in Tire'de ilçesinde evinin bahçesinde Hint keneviri yetiştirdiği ileri sürülen zanlı gözaltına alındı.

Tire Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında polis ekipleri, ilçedeki bir bahçede Hint keneviri yetiştirildiği bilgisi üzerine harekete geçti.

Söz konusu adrese düzenlenen operasyonda 20 kök Hint keneviri ele geçirilirken, şüpheli gözaltına alındı.

Öte yandan zanlının evinde yapılan aramada bir miktar esrar da ele geçirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilek Ayvalı