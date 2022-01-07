Tire'de drone ile trafik denetimi yapıldı

Tire ilçesinde trafik kurallarına uymadıkları belirlenen sürücülere ceza yazıldı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İstasyon Caddesi ile Cumhuriyet Meydanı başta olmak üzere yoğun olan bölgelerde drone yardımıyla trafik denetimi yaptı.

Polis, trafik kurallarına riayet etmedikleri tespit edilen sürücülere para cezası uyguladı.

AA / Dilek Ayvalı - Son Dakika Haberleri

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