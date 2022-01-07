Tire'de drone ile trafik denetimi yapıldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Tire'de drone ile trafik denetimi yapıldı

Tire'de drone ile trafik denetimi yapıldı
AA / Dilek Ayvalı - Haberler | Güncel

Tire ilçesinde trafik kurallarına uymadıkları belirlenen sürücülere ceza yazıldı.

Tire ilçesinde trafik kurallarına uymadıkları belirlenen sürücülere ceza yazıldı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İstasyon Caddesi ile Cumhuriyet Meydanı başta olmak üzere yoğun olan bölgelerde drone yardımıyla trafik denetimi yaptı.

Polis, trafik kurallarına riayet etmedikleri tespit edilen sürücülere para cezası uyguladı.

Aksaray'da başıboş Pitbull tedirginliği; ekipler yakalamaya çalışıyor

Aksaray'da başıboş Pitbull tedirginliği; ekipler yakalamaya çalışıyor

AA / Dilek Ayvalı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title