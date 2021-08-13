Tire'de çıkan orman yangını kısa sürede söndürüldü
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Tire'de çıkan orman yangını kısa sürede söndürüldü

Tire'de çıkan orman yangını kısa sürede söndürüldü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İzmir'in Tire ilçesinde meydana gelen orman yangını, itfaiye ekiplerinin ve vatandaşların müdahalesi sonucu kısa sürede söndürüldü.

İzmir'in Tire ilçesinde meydana gelen orman yangını, itfaiye ekiplerinin ve vatandaşların müdahalesi sonucu kısa sürede söndürüldü.

Yangın, dün akşam saatlerinde Karateke köyü yakınlarında bulunan ormanlık alanda meydana geldi. Çam ağaçları ile kaplı ormanlık alandan dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin yanı sıra Tire ve Bayındır Orman İşletme şefliklerine bağlı arazözler sevk edildi. Ekiplerin ve vatandaşların müdahalelere sonucu alevler kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi. - İZMİR

Tire'de çıkan orman yangını kısa sürede söndürüldü
Tire'de çıkan orman yangını kısa sürede söndürüldü
Tire'de çıkan orman yangını kısa sürede söndürüldü
Tire'de çıkan orman yangını kısa sürede söndürüldü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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