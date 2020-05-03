Tire'de çekirgeler ile kimyasal mücadele yapılacak
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Tire'de çekirgeler ile kimyasal mücadele yapılacak

Tire'de çekirgeler ile kimyasal mücadele yapılacak
03.05.2020 05:19 | Son Güncelleme: 03.05.2020 05:19

İzmir'in Tire ilçesinde görülen çekirgeler hakkında açıklama yapan İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, çekirgelerin komşu ülkelerde görülen zararlı 'çöl çekirgesi'nden farklı olduğunu, çekirgelerin görüldüğü alanlarda kimyasal mücadele yapılacağını bildirdi.

İzmir'in Tire ilçesinde görülen çekirgeler hakkında açıklama yapan İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, çekirgelerin komşu ülkelerde görülen zararlı 'çöl çekirgesi'nden farklı olduğunu, çekirgelerin görüldüğü alanlarda kimyasal mücadele yapılacağını bildirdi.

Tire'nin ışıklar ve Yenioba Mahallelerinde görülen çekirge türüne dair açıklama yapan İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, çekirgelerin komşu ülkelerde görülen zararlı 'çöl çekirgesi' türünden değil, 'yeşil çekirge' türünden olduğunu bildirdi. Müdürlük tarafından yapılan açıklamada, "Çekirgeler özel mülk olmayan sahalarda ortaya çıkarak, kültür bitkilerine yayılmak suretiyle önemli ölçüde zarar oluşturabilmektedir. Çiftçilerin bağ, bahçe ve tarlalarında olmayan; hazine arazileri, meralar, köy ortak alanları sahalarda devlet yardım mücadelesi şeklinde mücadele yapılmaktadır. Bu kapsamda İl Müdürlüğümüz öncülüğünde Tire İlçe Müdürlüğümüz teknik elemanları tarafından, Işıklar ve Yenioba Mahallelerinde çekirge bulaşık alan tespit edilmiş ve kimyasal mücadele yapma kararı alınmıştır. Hava şartları da göz önünde bulundurularak 5 Mayıs Salı günü sabah saatlerinde çekirgenin görüldüğü köylerde kimyasal mücadele yapılacak ve zararlının önüne geçilecektir" ifadeleri kullanıldı. - İZMİR

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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