Tire'de çekirgeler için ilaçlama yapıldı
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Tire'de çekirgeler için ilaçlama yapıldı

Tire'de çekirgeler için ilaçlama yapıldı
05.05.2020 10:30 | Son Güncelleme: 05.05.2020 10:30

İzmir'in Tire ilçesindeki bazı mahallelerde görülen çekirge türüne yönelik ilaçlama işlemi yapıldı.

İzmir'in Tire ilçesindeki bazı mahallelerde görülen çekirge türüne yönelik ilaçlama işlemi yapıldı.

Sabahın erken saatlerinde Tarım ve Orman İzmir İl Müdürlüğü, Tire İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Bornova Zirai Mücadale Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü ekiplerinin denetimi ve desteğiyle Işıklar Köyü ile Yenioba kırsal mahallerinin ortak merası olan Akarca Bölgesinde tespit edilen çekirge zararlısına karşı ilaçlama başladı.

Çalışma kapsamında yaklaşık bin 500 dekar arazinin ilaçlandığı öğrenildi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Özen, yaptığı açıklamada teknik ekiplerin gözetiminde Devlet Yardım Mücadelesi kapsamında bitki koruma ürünü temin edilerek kimyasal mücadele başlattıklarını aktardı.

Konunun müdürlük tarafından takip edildiğini dile getiren Özen, "Son günlerde basında yer alan haberlerde yer alan söz konusu çekirgelerin Suriye'den gelen işçiler tarafından bu bölgeye getirildiği haberleri gerçeği yansıtmamaktadır. Bölgede tespit edilen tür, yeşil çekirgedir. Bölgemizde zaman zaman lokal olarak zarara neden olabilen yerli çekirge türlerindendir." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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