Tire'de çekirgeler için ilaçlama yapılacak

Tarım ve Orman İzmir İl Müdürü Mustafa Özen, İzmir'in Tire ilçesindeki bazı mahallelerde görülen çekirge türüne yönelik kimyasal mücadele yapılacağını bildirdi.

Tarım ve Orman İzmir İl Müdürü Mustafa Özen, İzmir'in Tire ilçesindeki bazı mahallelerde görülen çekirge türüne yönelik kimyasal mücadele yapılacağını bildirdi.

Tire'de bazı çiftçilerin, bir çekirge türünün mahsullerine zarar verdiğini belirtmesi üzerine çalışma başlatıldı.

Mustafa Özen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçeye bağlı Işıklar ve Yenioba mahallelerinde geçen hafta çekirge görüldüğünü belirtti.

Yaptıkları inceleme sonucu türün "yeşil çekirge" olduğunu belirlediklerini kaydeden Özen, bunun komşu ülkelerde görülen "çöl çekirgesi" türünden farklı olduğunu vurguladı.

Yapılan inceleme sonucu kimyasal mücadele kararı alındığını ifade eden Özen, kararın 5 Mayıs'ta uygulanacağını bildirdi.

Tire Ziraat Odası Başkanı Halil İbişoğlu da ilaçlama yapılacak bölgelerde, ilaç etkisini yitirine kadar hayvan otlatılmaması gerektiğini söyledi.

Kaynak: AA