Tire'de bir çocuk otomobilin çarpması sonucu yaralandı
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Tire'de bir çocuk otomobilin çarpması sonucu yaralandı

16.03.2021 19:27 | Son Güncelleme: 16.03.2021 19:30
Tire'de bir çocuk otomobilin çarpması sonucu yaralandı

İzmir'in Tire ilçesinde 6 yaşındaki M.S.D, bir otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

İzmir'in Tire ilçesinde 6 yaşındaki M.S.D, bir otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İnönü Bulvarı'ndan Tire Devlet Hastanesi yönüne gitmekte olan Y.D. yönetimindeki 35 YGL 92 plakalı otomobil yaya geçidinden geçmek isteyen 6 yaşındaki M.S.D'ye çarptı.

Bacağı kırılan M.S.D. sağlık ekiplerince Tire Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilek Ayvalı

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