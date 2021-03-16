Tire'de bir çocuk otomobilin çarpması sonucu yaralandı
16.03.2021 19:27 | Son Güncelleme: 16.03.2021 19:30
İzmir'in Tire ilçesinde 6 yaşındaki M.S.D, bir otomobilin çarpması sonucu yaralandı.
İzmir'in Tire ilçesinde 6 yaşındaki M.S.D, bir otomobilin çarpması sonucu yaralandı.
Alınan bilgiye göre, İnönü Bulvarı'ndan Tire Devlet Hastanesi yönüne gitmekte olan Y.D. yönetimindeki 35 YGL 92 plakalı otomobil yaya geçidinden geçmek isteyen 6 yaşındaki M.S.D'ye çarptı.
Bacağı kırılan M.S.D. sağlık ekiplerince Tire Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilek Ayvalı