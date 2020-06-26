Tire'de bahçede erkek cesedi bulundu İzmir'in Tire ilçesinde bir bahçede erkek cesedi bulundu.

İzmir'in Tire ilçesinde bir bahçede erkek cesedi bulundu.

Kahrat Sulama Kooperatifi'nin bahçesinde bir kişinin yerde yattığını gören vatandaşlar durumu jandarmaya bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, İsmail K. (23) olduğu tespit edilen kişinin öldüğünü tespit etti.

Başında yara olduğu öğrenilen İsmail K'nın cesedi, ölüm nedeninin tespiti için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Kaynak: AA