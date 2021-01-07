Tire'de akciğerinde kanama olan hasta, ambulans helikopterle İzmir'e götürüldü
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Tire'de akciğerinde kanama olan hasta, ambulans helikopterle İzmir'e götürüldü

07.01.2021 16:25 | Son Güncelleme: 07.01.2021 16:43

İzmir'in Tire ilçesinde akciğerinde kanama meydana gelen hasta, ambulans helikopterle İzmir merkezdeki hastaneye nakledildi.

İzmir'in Tire ilçesinde akciğerinde kanama meydana gelen hasta, ambulans helikopterle İzmir merkezdeki hastaneye nakledildi.

Mutlu Fakı (43), rahatsızlanması üzerine Tire Devlet Hastanesine gitti. Burada akciğerinde kanama tespit edilen hastanın sevkine karar verildi.

Tireye gelen ambulans helikopter Mutlu Fakı'yı SBÜ Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü.

Tire'de akciğerinde kanama olan hasta, ambulans helikopterle İzmir'e götürüldü
Tire'de akciğerinde kanama olan hasta, ambulans helikopterle İzmir'e götürüldü
Tire'de akciğerinde kanama olan hasta, ambulans helikopterle İzmir'e götürüldü
Tire'de akciğerinde kanama olan hasta, ambulans helikopterle İzmir'e götürüldü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilek Ayvalı

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