Tire'de 52 kök Hint keneviri ele geçirildi İzmir'in Tire ilçesinde ormanlık alanda Hint keneviri yetiştirdiği iddia edilen bir kişi, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

İzmir'in Tire ilçesinde ormanlık alanda Hint keneviri yetiştirdiği iddia edilen bir kişi, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Edilen bilgiye göre, Tire İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri yapmış oldukları çalışmalar neticesinde Atmaca mevkiSinde N.Ç. isimli şahsın kenevir bitkisi yetiştirdiği bilgisine ulaştı. Ekipler, şüpheli N.Ç. isimli şahsın zeytin bahçesinin alt tarafında bulunan ormanlık arazi içerisinde kenevir bitkisi yetiştirdiğini, bitkileri sulama için damlama tabir edilen sistem kurduğunu, kenevir bitkilerinin bakımlarının yapılmış olduğunu tespit etti. Yapılan aramalar neticesinde 52 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Cumhuriyet savcısının talimatı doğrultusunda gözaltına alınan şüpheli N.Ç isimli şahsın adli makamlara sevk edildiği ve adli işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. - İZMİR

Kaynak: İHA