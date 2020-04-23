Tire'de 23 Nisan'da doğan çocuklara sürpriz doğum günü kutlaması İzmir'in Tire ilçesinde Vefa Sosyal Destek ekiplerince 23 Nisan'da doğan çocuklara sürpriz doğum günü kutlaması yapıldı.

İzmir'in Tire ilçesinde Vefa Sosyal Destek ekiplerince 23 Nisan'da doğan çocuklara sürpriz doğum günü kutlaması yapıldı.

İlçe merkezinde yaşayan ve 23 Nisan'da doğan 11 çocuk için hazırlanan pastalar ve hediyeler, çocukların evlerine götürüldü.

Tire Kaymakamı Fatih Çobanoğlu, yaptığı açıklamada, hedeflerinin çocukların moral ve motivasyonunu yükseltmek olduğunu belirtti.

Çobanoğlu, tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı tebrik etti.

Kaynak: AA