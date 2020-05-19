Tire'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlaması 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında Tire Cumhuriyet Meydanında çelenk sunma töreni düzenlendi, Kaymakam Fatih Çobanoğlu ve Belediye Başkanı Salih Atakan Duran birer mesaj yayımladı.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında Tire Cumhuriyet Meydanında çelenk sunma töreni düzenlendi, Kaymakam Fatih Çobanoğlu ve Belediye Başkanı Salih Atakan Duran birer mesaj yayımladı.

Bayram etkinlikleri kapsamında İlçe Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mustafa Koca, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Atatürk Anıtına çelenk sundu.

Tire Kaymakamı Fatih Çobanoğlu yayınladığı mesajında bağımsızlık ateşinin yakıldığı günün 101. yıldönümünü coşkuyla kutladıklarını bildirdi.

Çobanoğlu, "Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de yaşanan koronavirüs salgını nedeniyle bu yıl gençlerimizle birlikte kutlayamadığımız bayramımızı önümüzdeki yıllarda daha büyük coşkuyla kutlamak en büyük arzumuzdur." dedi.

Tire Belediye Başkanı Salih Atakan Duran da mesajında, "19 Mayıs 1919 tarihi, yok olmakta olan bir ulusun küllerinden doğduğu ve milli mücadelenin başladığı tarih olmuştur. Bu tarih, Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde Türk milletini önce kurtuluşa, kurtuluştan ise Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna götürmüş ve bu önemli tarih "Bütün ümidim gençliktedir" diyen Atamız tarafından tüm Türk gençliğine armağan edilmiştir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA