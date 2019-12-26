Tire'de 14 aşçı yardımcısı mezun oldu

26.12.2019 17:34 | Son Güncelleme: 26.12.2019 17:50

Tire'de Aşçı Yardımcılığı kursuna katılan 14 kursiyer mezun oldu.

İŞKUR, Tire Halk Eğitimi Merkezi ve Tire Öğretmenevi işbirliği ile düzenlenen Aşçı Yardımcılığı kursundan mezun olan 14 kursiyer için öğretmenevinde tören düzenlendi.

Törende konuşan Tire Kaymakamı Fatih Çobanoğlu, kursiyerlere başarılar diledi.

Tire Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Adnan Güven ise kursu tamamlayan 6 kişinin öğretmenevinde istihdam edileceğini belirtti.

Kaynak: AA