Tire'de 14 aşçı yardımcısı mezun oldu
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Tire'de 14 aşçı yardımcısı mezun oldu

Tire'de Aşçı Yardımcılığı kursuna katılan 14 kursiyer mezun oldu.

26.12.2019 17:34 | Son Güncelleme: 26.12.2019 17:50
Tire'de 14 aşçı yardımcısı mezun oldu

'de Aşçı Yardımcılığı kursuna katılan 14 kursiyer mezun oldu.

İŞKUR, Tire ve Tire Öğretmenevi işbirliği ile düzenlenen Aşçı Yardımcılığı kursundan mezun olan 14 kursiyer için öğretmenevinde tören düzenlendi.

Törende konuşan Tire Kaymakamı Fatih Çobanoğlu, kursiyerlere başarılar diledi.

Tire Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Adnan Güven ise kursu tamamlayan 6 kişinin öğretmenevinde istihdam edileceğini belirtti.

Kaynak: AA
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