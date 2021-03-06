Tire Belediyesinde kadın çalışanlar 8 Mart Pazartesi günü izinli sayılacak
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Tire Belediyesinde kadın çalışanlar 8 Mart Pazartesi günü izinli sayılacak

06.03.2021 16:05 | Son Güncelleme: 06.03.2021 16:08
Tire Belediyesinde kadın çalışanlar 8 Mart Pazartesi günü izinli sayılacak

Tire Belediye Başkanı Salih Atakan Duran, 8 Mart Dünya Kadınlar Gününde kadın personelin izinli olacağını bildirdi.

Tire Belediye Başkanı Salih Atakan Duran, 8 Mart Dünya Kadınlar Gününde kadın personelin izinli olacağını bildirdi.

Duran, yaptığı yazılı açıklamada belediye olarak kadın çalışanlara karşı her zaman pozitif ayrımcılık gösterdiklerini belirtti.

Bir toplumun çağdaşlığının onlara gösterilen nezaketle ölçüldüğünü bildiren Duran, "Erkek çalışanlara nazaran kadın çalışanlarımıza ilaveten ayda bir gün fazla izin hakkı veriyorduk, buna bir de 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Gününü de ekledik. O günü gönüllerince geçirsinler, günleri şimdiden kutlu olsun." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilek Ayvalı

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