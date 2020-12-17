Tire Beledi Dokuması, coğrafi işaret aldı
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Tire Beledi Dokuması, coğrafi işaret aldı

17.12.2020 22:09 | Son Güncelleme: 17.12.2020 22:12
Tire Beledi Dokuması, coğrafi işaret aldı

Tire'ye özel bir dokuma türü olan "Tire Beledi Dokuması"na Türk Patent ve Marka Kurumunca (TÜRKPATENT) Coğrafi İşaret Tescil Belgesi verildi.

Tire'ye özel bir dokuma türü olan "Tire Beledi Dokuması"na Türk Patent ve Marka Kurumunca (TÜRKPATENT) Coğrafi İşaret Tescil Belgesi verildi.

Tire Ticaret Odası Başkanı Mehmet Nadir Delikanlı, yaptığı açıklamada, yöresel ürünlerin Tire adına tescili için yoğun bir çalışma gerçekleştirdiklerini belirtti.

Dokumanın beylikler sürecinden itibaren özel bir konumu olduğunu ifade eden Delikanlı, şu bilgilere yen verdi:

"Oda olarak hedefimiz tezgah sayısını artırarak ilçe ekonomisine böyle bir ürünle büyük katkı sağlamak. Tire Beledi Dokuması'nı tescil ettirerek denetlenebilirlik ve marka olma yolundaki potansiyeli hayata geçirdik. Aldığımız bu coğrafi işaretle şehrimizin ekonomik ve sosyal hayatına katkı sunarken aynı zamanda Tire Beledi Dokuması'nın hem ülkemizde hem de uluslararası pazarlarda daha kaliteli, daha güvenilir şekilde yerini alması için en büyük adımı gerçekleştirmiş olduk."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilek Ayvalı

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