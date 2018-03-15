Tire Arıtması Hizmete Girdi

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Küçük Menderes Havzası'nı kirlilikten kurtarmak için başlattığı arıtma seferberliğinde Başkan Aziz Kocaoğlu'nun "Küçük Menderes Nehri pırıl pırıl akmadan huzur bulamayacağım" dediği Küçük Menderes Havzası'na, Avrupa standartlarında 12. arıtma tesisi Tire'de kuruldu.

2016 yılı Eylül ayı sonunda tesisin temelini atan İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü, Tire bölgesinin evsel atıklarını arıtacak 66 bin kişi kapasiteli ileri biyolojik arıtma tesisini Şubat ayının son haftasında hizmete aldı. 10.9 milyon liraya mal olan tesis, günde 11 bin 731 metreküp atık su arıtıyor.

SIRADA YENİ ARITMALAR VAR

Hüseyin Ağa Köprüsü Mevkii'nde Tire Belediyesi'ne ait 21 bin metrekarelik alanda kurulan tesiste Tire bölgesinin evsel atık suları arıtılıyor. İZSU Genel Müdürlüğü yetkilileri, "Kurduğumuz arıtma tesisleri ile Küçük Menderes Havzası'nı kirlilikten kurtarıyoruz. Bayındır Hasköy arıtma tesisinin ardından Tire arıtmasının da devreye girmesi ile İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Küçük Menderes havzasında kurduğu arıtma tesisi sayısı 12'ye çıktı. Sırada Selçuk ile Bütünşehir Yasası ile sınırlarımıza bağlanan Kiraz, Karaburun, Mordoğan ve Beydağ arıtmaları var" diye konuşt u.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Küçük Menderes Havzası'nda daha önce Güneybatı, Urla, Urla Yüksek Teknoloji, Menderes (Havza), Özdere, Seferihisar, Doğanbey, Bayındır, Torbalı, Ayrancılar –Yazıbaşı, Bayındır Hasköy ileri biyolojik atık su arıtma tesislerini hizmete almıştı.