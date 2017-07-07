Tire 1922 Orkun'u Renklerine Kattı

SPOR Toto 3'üncü Lig ekibi Tire 1922, Tuzlaspor'un sağ beki Orkun Dervişler ile anlaşma sağladı.



Sakaryaspor altyapısında yetişen 25 yaşındaki savunma oyuncusu, Beylerbeyi'nde profesyonel olduktan sonra Bandırmaspor ve Eyüpspor'da da top koşturdu. 2'nci Lig'de 45 müsabakada görev alan Orkun, 3'üncü Lig'de 86 maçta 5 gol kaydetti.



Tuzlaspor'da geçen sezon ligde 12, kupada 6 karşılaşmada şans bulan defans oyuncusu, "Tire'ye geldiğim için çok mutluyum. Bana güvenenleri mahcup etmeyeceğim" diye konuştu.



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