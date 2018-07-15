Tire 15 Temmuz'da Tek Yürek Oldu

İZMİR (İHA) – İzmir'in Tire ilçesi 15 Temmuz Şehitleri Anma Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek oldu. Etkinliklerde fenalaşan bir öğrencinin yardımına ise AK Parti'li yönetici koştu.

Tire Kaymakamlığı tarafından gerçekleştirilen 15 Temmuz Şehitleri Anma Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri, 11-15 Temmuz tarihleri arasına yayıldı. Çeşitli camilerde şehitlerin ruhlarına Kuran-ı Kerim okutulurken, resmi program ise Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk anıtında gerçekleştirildi. Anıta, Tire İlçe Kaymakamı Dr. Hasan Tanrıseven tarafından çelenk bırakılmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Tire 80'nci Yıl Cumhuriyet Ortaokulu'ndan Şüheda Uysal ve İsa Bey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden Yaren Şenyıl adlı öğrenciler şiirlerini seslendirdi. Kaymakam Hasan Tanrıseven, "15 Temmuz, cumhuriyetimizin kuruluşundan buyana yaşadığı en tehlikeli ve en yıkıcı saldırı olarak belleklerde yer almıştır. 15 Temmuz destanı ile hain darbecilerin ihanet planını boşa çıkaran aziz milletimiz hür ve bağımsız yaşama iradesini bir kez daha tüm dünyaya göstermiştir. Bu gün hafızalara milli direniş destanı olarak yazılmıştır" dedi.

Aşırı sıcak öğrenci bayılttı

Saat 13.30'da Cumhuriyet Meydanı'ndaki törenlerde aşırı sıcak hava yüzünden Özel Çağdaş Koleji 6' sınıf öğrencisi Aysun Nalçakan fenalık geçirdi. Atatürk anıtının önünde yere yığılan öğrenciye AK Parti Tire İlçe Teşkilatı yönetiminden Mert Falakalı müdahale etti. Falakalı, fenalık geçiren öğrenciyi kucaklayıp ambulansa kadar taşıdı. - İZMİR