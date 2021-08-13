Tırdan yola tonlarca ağırlıktaki mermer blok düştü
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Tırdan yola tonlarca ağırlıktaki mermer blok düştü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Tırdan yola tonlarca ağırlıktaki mermer blok düştü Afyonkarahisar'da tırın dorsesinden karayoluna tonlarca ağırlığında mermer blok düştü.

Tırdan yola tonlarca ağırlıktaki mermer blok düştü

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da tırın dorsesinden karayoluna tonlarca ağırlığında mermer blok düştü. Olay esnasında karayolun boş olması ise olası facianın önüne geçti.

Olay, Afyonkarahisar-İzmir karayolu ANS Köprülü Kavşak da meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, plakası ve sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen tırdan yola yaklaşık 2 metre uzunluğunda ve 1 metre genişliğindeki mermer blok düştü. Olayın hemen ardından karayolundan geçen sürücüler yol ortasında duran devasa mermer bloğu görenler önce şaşırdı ardından polisi arayarak yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri ise karayolunda güvenlik önlemi alarak, yoldaki trafiği tek şeritten sağladı. Mermer blok sonrasında bölgeye çağrılan vinç yardımı ile bir kamyona yüklenerek düştüğü yerden kaldırıldı. Polis mermer blokun hangi araçtan düştüğünün belirlenmesi için inceleme başlattı.

Öte yandan, mermer bloğun düştüğü esnada tırın arakasında başka bir aracın olmaması ise olası bir facianın önüne geçti.

Tırdan yola tonlarca ağırlıktaki mermer blok düştü
Tırdan yola tonlarca ağırlıktaki mermer blok düştü
Tırdan yola tonlarca ağırlıktaki mermer blok düştü
Tırdan yola tonlarca ağırlıktaki mermer blok düştü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mevlüt Tınas

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Tırdan yola tonlarca ağırlıktaki mermer blok düştü - Haberler
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