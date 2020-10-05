Tırdan yola dökülen pancarı topladılar
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Tırdan yola dökülen pancarı topladılar

05.10.2020 22:39 | Son Güncelleme: 05.10.2020 23:27

Tırdan yola dökülen pancarı topladılar Tokat'ta tırın açılan arka kapağından yola dökülen pancarı topladılar.

Tırdan yola dökülen pancarı topladılar

TOKAT - Tokat'ta tırın açılan arka kapağından yola dökülen pancarı topladılar.

Edinilen bilgiye göre; Tokat Geyras Mahallesi çevre yolu kavşağında, Sivas'tan Turhal Şeker Fabrikasına pancar taşıyan A.G idaresindeki tırın arka kapağı açıldı. Kapağın açılması ile birlikte yaklaşık 2 ton pancar yola döküldü. Dökülen dökülen pancarlar ulaşımda aksamalara neden oldu. Bu sırada kamyoneti ile yoldan geçen vatandaşlar dökülen pancarları toplamak için izin istedi. Önce izin vermeyen çaresiz tır sürücüsü, yola dökülen pancarları toplayamayınca bu kez kendisi, vatandaşların pancarları almalarına izin verdi.

Hayvanları için toplamışlar

Dökülen pancarları toplayıp kamyonuna yükleyen Bekir Alkan, "Hem vatandaşa yardımcı olmak hem de hayvanları için pancarları toplamak istedik. Tır sürücüsü de izin verdi, kamyonetimize yükledik. Pancarları büyükbaş hayvanlarımıza yem yapacağız" dedi. Yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından pancarlar yoldan kaldırıldı, ulaşım normale döndü. Pancarlardan olan tır sürücüsüne birde trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü için para cezası uygulandı.

Tırdan yola dökülen pancarı topladılar
Tırdan yola dökülen pancarı topladılar
Tırdan yola dökülen pancarı topladılar
Tırdan yola dökülen pancarı topladılar
Tırdan yola dökülen pancarı topladılar
Tırdan yola dökülen pancarı topladılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / NURHAN İÇMEZ

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Ziya Selçuk Erkan Kandemir Berat Albayrak Süleyman Soylu
Magazin Şehrazat Hazal Kaya Acun Ilıcalı Mahsun Kırmızıgül
Spor Babel Tisserand Gökhan Gönül Rıza Çalımbay Ali Palabıyık
Daha Fazla Beşiktaş Azerbaycan Ermenistan Sosyal Medya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Tırdan yola dökülen pancarı topladılar - Sivas
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.10.2020 23:27:58. #1.14#
title