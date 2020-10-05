Tırdan yola dökülen pancarı topladılar

Tırdan yola dökülen pancarı topladılar Tokat'ta tırın açılan arka kapağından yola dökülen pancarı topladılar.

Tırdan yola dökülen pancarı topladılar

TOKAT - Tokat'ta tırın açılan arka kapağından yola dökülen pancarı topladılar.

Edinilen bilgiye göre; Tokat Geyras Mahallesi çevre yolu kavşağında, Sivas'tan Turhal Şeker Fabrikasına pancar taşıyan A.G idaresindeki tırın arka kapağı açıldı. Kapağın açılması ile birlikte yaklaşık 2 ton pancar yola döküldü. Dökülen dökülen pancarlar ulaşımda aksamalara neden oldu. Bu sırada kamyoneti ile yoldan geçen vatandaşlar dökülen pancarları toplamak için izin istedi. Önce izin vermeyen çaresiz tır sürücüsü, yola dökülen pancarları toplayamayınca bu kez kendisi, vatandaşların pancarları almalarına izin verdi.

Hayvanları için toplamışlar

Dökülen pancarları toplayıp kamyonuna yükleyen Bekir Alkan, "Hem vatandaşa yardımcı olmak hem de hayvanları için pancarları toplamak istedik. Tır sürücüsü de izin verdi, kamyonetimize yükledik. Pancarları büyükbaş hayvanlarımıza yem yapacağız" dedi. Yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından pancarlar yoldan kaldırıldı, ulaşım normale döndü. Pancarlardan olan tır sürücüsüne birde trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü için para cezası uygulandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / NURHAN İÇMEZ