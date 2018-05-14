TIR'dan Fırlayan 5 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti
Kocaeli'de traktöre çarpan TIR'ın içindeki 5 yaşındaki çocuk, yola fırlayarak hayatını kaybederken babası ve traktör sürücüsü yaralandı.
Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde TIR ile traktörün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında TIR'dan fırlayan 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybederken, 2 sürücü ise yaralandı.
TIR SÜRÜCÜSÜ HAKİMİYETİNİ KAYBEDİP KARŞI ŞERİDE GEÇTİ
Kaza, Kandıra-İzmit yolu Kocakaymaz mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, Selçuk G. idaresindeki TIR, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçti.
TIR TRAKTÖRE ÇARPTIĞI AN 5 YAŞINDAKİ ÇOCUK TIR'DAN FIRLADI
Arif B. idaresindeki traktörle çarpışan TIR, güçlükle durdu. TIR sürücüsünün 5 yaşındaki oğlu Nurettin Yiğit ise araçtan fırlayarak ağır yaralandı.
İKİ SÜRÜCÜ TEDAVİ ALTINA ALINDI
Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan iki sürücü ambulansla Kocaeli Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
5 YAŞINDAKİ ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ
Ağır yaralanan 5 yaşındaki Nurettin Yiğit ise kaldırıldığı Kandıra Kazım Dinç Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.
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Acı, o kadar da ''ELİM ''bir kaza. Yüce Yaratan bizleri, çoluk çocuğumuzu, gelmiş ve gelecek tüm neslimiz ile ''TÜM ÜMMETİ MUHAMMEDİ''korusun ve gözetsin. 5 yaşındaki benim ''SABİM'' Nurettin Yiğit e Yüce Yaratandan rahmet ve merhamet, kederli ailesine sabır ve baş sağlığı, yaralı babasına ve traktör sürücüsüne ''ACİL''şifalar diler, Nurettin Yiğit in mekanı''CENNET'' toprağı ''NUR''yoldaşı Yüce Yaratan ve onun Yüce İslam Peygamberi Hz. Muhammet Mustafa Sav. olsun. Bütün Türkiye nin başı sağ olsun.Cevap Yaz Yayından Kaldır