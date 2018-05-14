TIR'dan Fırlayan 5 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde TIR ile traktörün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında TIR'dan fırlayan 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybederken, 2 sürücü ise yaralandı.

TIR SÜRÜCÜSÜ HAKİMİYETİNİ KAYBEDİP KARŞI ŞERİDE GEÇTİ

Kaza, Kandıra-İzmit yolu Kocakaymaz mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, Selçuk G. idaresindeki TIR, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçti.

TIR TRAKTÖRE ÇARPTIĞI AN 5 YAŞINDAKİ ÇOCUK TIR'DAN FIRLADI

Arif B. idaresindeki traktörle çarpışan TIR, güçlükle durdu. TIR sürücüsünün 5 yaşındaki oğlu Nurettin Yiğit ise araçtan fırlayarak ağır yaralandı.

İKİ SÜRÜCÜ TEDAVİ ALTINA ALINDI

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan iki sürücü ambulansla Kocaeli Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

5 YAŞINDAKİ ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ

Ağır yaralanan 5 yaşındaki Nurettin Yiğit ise kaldırıldığı Kandıra Kazım Dinç Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.