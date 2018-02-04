Tırdan düşen 8 ton cam karayoluna saçıldı

SİVAS - Sivas'ta cam yüklü tırın kasasında yüklü 8 ton cam iplerin kopması sonucu yola saçıldı.

Olay saat 10.30 sıralarında Sivas- Ankara karayolu üzerinde meydana geldi. Mersin'den, Erzurum'a giden cam yüklü Murat S. idaresindeki 55 SC 701 plakalı tırın kavşaktan döndüğü sırada camların bağlandığı iplerin koptu. Kopan iplerden dolayı 8 ton cam tırın kasasına kırarak yola saçıldı. Yola saçılan camlar nedeniyle durum polis ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen polis ekipleri yolda güvenlik önlemi aldı. Camlar nedeniyle Sivas-Ankara karayolu trafiğe kapandı. Polis ekipleri kendi imkanlarıyla yola saçılan camları temizlemeye çalıştı. Tırındaki camların yola saçılmasıyla nedeniyle sürücü büyük üzüntü yaşadı. Karayolları temizlik ekiplerinin iş makinesiyle yaklaşık 1 saat süren çalışmasının ardından camların temizlenmesiyle yol yeniden ulaşıma açıldı.